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فن

أثق فى قوتك وصلابتك .. أحمد صلاح حسنى لـ سعد سمير: ستعود أقوى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:31 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
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شيرى نبيل
دعا الفنان أحمد صلاح حسنى بالشفاء لسعد سمير، لاعب فريق النادى الأهلى، بعد تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى.

وكتب أحمد صلاح حسنى، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا "قدر الله وما شاء فعل حزين لإصابة سعد سمير بقطع في وتر الأكيليس لكن من معرفتى به أثق بعد ربنا فى قوة سعد وصلابته في العودة أقوى من الأول ترجع بالسلامة للملاعب وللنادى الأهلى".

ويشارك أحمد صلاح في مسلسل "ختم نسر " المسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم، مريهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرون.
أثق فى قوتك وصلابتك .. أحمد صلاح حسنى لـ سعد سمير: ستعود أقوى
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