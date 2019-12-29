نبيلة مكرم: مراكب النجاة تستهدف الطلاب للحد من هجرة الشباب.. فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة بدأت على الفور التعامل مع مبادرة "مراكب النجاة" منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2019، وتم اختيار محافظة الفيوم كأول محافظة لتطبيق المبادرة فيها لأنها واحدة من أكثر المحافظات التي كانت تستخدم في الخروج من المياه الإقليمية والهجرة غير الشرعية.



وأضافت الوزيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها الخاص في فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة أخذت أسبوعا كاملا لتجهيز المبادرة وأهدافها لأنه من المهم جدًا عند مخاطبة المصريين أن يكون لديك سبل الإقناع والرد على كل أسئلتهم، وتم التواصل مع مجموعة من الهيئات والجهات المعنية للتنسيق والعمل معًا على المبادرة وكان منها المركز القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم، إلى أنه من الضروري عند توجيه الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية أن تمتلك الدولة الأساليب والطرق والآليات لمساعدة هؤلاء الشباب وطرحها عليهم سواء من خلال إنشاء مشروعات خاصة بهم وتوفير فرص عمل.



وذكرت الوزيرة نبيلة مكرم، أنها التقت بمجموعة من شباب محافظة الفيوم لعرض نماذج ناجحة في مصر من الشباب الذين استطاعوا تأسيس مشروعات صغيرة لهم بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وقامت الوزيرة نبيلة مكرم، بالتوجه إلى شريحة طلبة المدارس لمكافحة والحد من هجرة الأطفال غير المصحوبين، فتم عمل مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية مع شركة "will spring" وهى إحدى الشركات المتعاونة في تنفيذ جهود الوزارة وفقًا لبروتوكول تعاون بين الجانبين.