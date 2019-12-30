طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن تزويد العدادات الكودية ببرامج ناطقة للمكفوفين

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن تزويد العدادات الكودية ببرامج ناطقة للمكفوفين ، حتى يتمكن الكفيف من معرفة حجم استهلاكه للكهرباء.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا 2 مليون من ذوى الإحتياجات الخاصة على مستوى مصر ، ويواجهون إشكالية فى التمكن من معرفة حجم استهلاكهم للكهرباء ، وبالتالىف فلابد من علاج هذه المشكلة من الناحية الإنسانية.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.

