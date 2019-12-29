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رياضة

قمة الشباب.. الأهلي ينتزع فوزا مثيرا على الزمالك 2 / 1

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:39 م
فريق شباب الأهلي
فريق شباب الأهلي
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عمرو الحلوانى
انتزع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مثيرا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر.

تقدم للأهلي وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة، وأضاع لاعبو الأحمر عددا من الأهداف المحققة خلال الشوط الأول، وعاد لاعبو الزمالك ونجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل ولكن سرعان ما نجح لاعبو الأهلى فى التقدم من جديد عن طريق محمد فخرى لاعب الوسط المهاجم.

وتم إذاعة مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك عبر قناة النادي الأهلي حصريا.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها.
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