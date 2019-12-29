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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مباراة أسوان وطلائع الجيش في الدوري.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:45 م
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي مباراة أسوان وطلائع الجيش بهدف لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 37، وأدرك أسوان التعادل عن طريق فادي فريد في الدقيقة 44.

استحوذ أسوان على المباراة بنسبة 52%، وسدد 11 تسديدة منها 5 تسديدات على المرمى، بينما سدد طلائع الجيش 7 تسديدات منها تسديدتان فقط على المرمى,

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 8 في الـمركز 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل أسوان إلى النقطة السابعة في المركز الـ 17.
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