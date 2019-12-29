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أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد كوريا الشمالية.. لهذا السبب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تراقب الوضع في كوريا الشمالية عن كثب، مؤكدًا أن واشنطن سترد بشكل مناسب علي بيونج يانج إذا قامت بأي تصرفات تهديدية.

وقال أوبريان في تصريحات صحفية: "نرد بشكل مناسب إذا أقدمت كوريا الشمالية على القيام بتصرفات تهديدية، ونشعر بالقلق بشأن الوضع في كوريا الشمالية ونراقبه عن كثب".

وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب يدرك أن وضع كوريا الشمالية خطير ولدينا قنوات اتصال مفتوحة مع بيونج يانج".

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، جمع القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم، وذلك قبل انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.

وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب بعدما اجتمع كيم، الأسبوع الماضي، مع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم التي يترأسها، بهدف دراسة إمكانية تعزيز قدرات النظام العسكرية.

وخلال الشهر الحالي، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا "حيويًا" جديدًا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ باليستية.
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