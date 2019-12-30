تطوير الكورنيش وزراعة مليون شجرة.. أهم إنجازات مدينة الأقصر

شهدت مدينة الأقصر العديد من الانجازات خلال عام 2019 من إحلال وتجديد البنية التحتية وتطوير الكورنيش وتجميل المدينة وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.



ففي يناير بداية 2019 حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، (شباب في حب مصر)، لزراعة مليون شجرة مثمرة بجميع محافظات الجمهورية وتمت زراعتها بمنطقة حى المطار .



وفى شهر فبراير تم حل مشكلة الصرف الصحى بشارع قتيبة بن مسلم المتفرع من شارع التليفزيون جنوب مدينة الأقصر ، بسبب ارتفاع مواسير الصرف الصحى وهبوطها من ناحية أخرى ، وذلك بامتداد الشارع وتفرعاته عن مستوى سطح الأرض منذ أكثر من 10 سنوات ، إضافة إلى وجود مطبق صرف صحى متهالك ، يتسبب باستمرار فى حدوث طفح لمياه المجارى ، مما يعانى منه سكان المنطقة .



وفى شهر مايو الماضي تم شن حملة امنية مكبرة لإزالة التعديات بنجع أبو عصبة بالكرنك لاستكمال طريق الكباش وسط استعدادات أمنية مشددة وتم ايضا تنفيذ تطبيق مشروع الهوية البصرية بطلاء الواجهات باللون الموحد بالأقصر.



وفى شهر يوليو تم بالتنسيق مع شركة كهرباء الأقصر، استكمال أعمال الحفر بجانب رصيف الكورنيش بطول حوالي ٣٢٠ م بعمق متر ونصف تقريبا وذلك لتطوير شبكة الكهرباء بالكورنيش وتم مد عدد ٨ كابلات كهربائية جهد منخفض ٣×٣٠٠، وذلك لتقوية أحمال شبكات كهرباء الجهد العالي في الوقت الحالي ومستقبلا وتم بدء خطة تطوير الكورنيش تضمنت تجديده بطول يقارب 3 كم وان المرحلة الاولي تبدأ من بنك الإسكندرية وحتي متحف التحنيط وبطول طريق كورنيش النيل بالأقصر.



وتم انتهاء أعمال تطوير كورنيش النيل بشكل رسمي فى مطلع شهر أكتوبر الماضي والتي جرى تنفيذها بتصميمات حضارية كقطعة فنية من أوروبا و كتحفة معمارية متميزة مع مراعاة تنفيذ تطبيق الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وذلك لاستقبال شعب الأقصر العظيم والموسم السياحي الجديد.



وتم أيضا تطوير ميدان الشيراتون ، وأصبح مجسم مفتاح الحياة في ثوبه الجديد يزين الميدان بمنطقة العوامية في أبهى صورة من الجمال والروعة وتطوير ميدان مكتبة مصر العامة.

