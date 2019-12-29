مصالح ضيقة.. «الفلاحين» تتقدم ببلاغ ضد منتحل صفة النقيب

حذرت نفابة الفلاحين، من شخص ينتحل صفة نقيب الفلاحين، مؤكدة أنه لا ينتمي لنقابة الفلاحين ويتعمد تضليل الصحفيين ببيانات كاذبة.



وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المدعو محمد عبد الستار يستهدف إثارة النزاعات والبلبلة ويدعي أنه نقيب للفلاحين.



وأشار إلى أن النقابة تستهدف إظهار حقيقة هذا الشخص للجميع، مشيرة إلى أن البعض يسعى لتحقيق مكاسب مالية ومصالح ضيقة مما يضيع الحقوق ويشيع البلبلة.



وأكدت النقابة أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد المدعو محمد عبدالستار لإيضاح الحقيقة.