بعد 24 ساعة فقط.. توقف whatsapp نهائيا على هذه الهواتف

بعد 24 ساعة فقط ينتظر العديد من مستخدمى واتساب حول العالم مفاجأة محزنة، وهى توقف الخدمة تمامًا وللأبد على هواتفهم الذكية، بعدما أعلنت إدارة واتساب ذلك منذ الأسبوع ماضى.



وبحسب صحيفة اكسبريس البريطانية، ستتوقف خدمة whatsapp نهائيًا على الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون، وأيضًا على هواتف أندرويد العاملة بنظام Android 2.3.7، وأيضًا هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 7 وما أقدم، ولكن فى فبراير القادم.



يذكر أن واتساب كانت قد كشفت من قبل عن توقف الخدمة فورًا فى 31 ديسمبر الجارى قبل بداية العام الجديد بساعات لجميع الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون بحسب الشركة.



وهو الأمر الذى يتماشى مع تصريح إدارة واتساب التى أكدت توقف الخدمة قبل نهاية ديسمبر الجارى، ومع عدم ذكر أى تعليق على الأمر تأكد أن واتساب تسعى لتحديث منصات مستخدميها.



ونستعرض قائمة الهواتف التى ستمنع من ميزة whatsapp نهائيًا :



1- Windows Phone operating systems

2- Android versions 2.3.7

3- iPhone iOS 7 and older