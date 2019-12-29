أطفال السجينات يشاركون في معرض ديارنا للأسر المنتجة

شارك مشروع حياة جديدة التابع لجمعية رعاية أطفال السجينات بـ«معرض ديارنا» للأسر المنتجة، بمبنى الصندوق الاجتماعي، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي يستمر حتى 15 يناير 2020.



وشارك مشروع «حياة جديدة» بمنتجات متنوعة تشمل «الترنجات الشتوية» وأعمال «الهاند ميد » من صنع وتنفيذ سيدات حياة جديدة، ويشارك فى المعرض العديد من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات بمنتجات الأشغال اليدوية، ومنتجات زراعية ومنتجات فضية، ويضم هذا العام أكثر من 500 عارض.



قالت نوال مصطفى الفائزة بجائزة صناع الأمل 2018، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، إن مشروع «حياة جديدة» والقائمين عليه يحرصون على الاشتراك كل عام في معرض ديارنا، لأنه يمثل فرصة كبيرة أمام كل العارضين وأصحاب المشروعات والمنتجات القيّمة لعرضها على جمهور واسع ومتنوع.



وأوضحت «نوال مصطفى» أن اهتمام الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض كان له مردود كبير عليه في الفترة الأخيرة، وأصبح قبلة لكل العارضين وفرصة كبيرة للراغبين في شراء منتجات مصرية الصنع عالية الجودة بأسعار جيدة.



وتابعت أن مشروع «حياة جديدة» لتمكين السيدات هو واحد من هذه المشروعات الواعدة التي تبحث عن منافذ تسويقية قوية مثل «ديارنا».



وثمنت صاحبة مشروع حياة جديدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي ود. نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الفقيرة.



يذكر أن معرض ديارنا مشروع قومى اجتماعى ضمن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة المصرية على مستوى الجمهورية، وينظم كل عام، ويشارك الأسر المنتجة بوزارة التضامن والأسر المستفيدة من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات والجهات المختلفة.