AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أطفال السجينات يشاركون في معرض ديارنا للأسر المنتجة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:56 م
«أطفال السجينات»..تشارك
«أطفال السجينات»..تشارك بمعرض «ديارنا» للأسر المنتجة
Advertisements
امل مجدى
شارك مشروع حياة جديدة التابع لجمعية رعاية أطفال السجينات بـ«معرض ديارنا» للأسر المنتجة، بمبنى الصندوق الاجتماعي، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي يستمر حتى 15 يناير 2020.

وشارك مشروع «حياة جديدة» بمنتجات متنوعة تشمل «الترنجات الشتوية» وأعمال «الهاند ميد » من صنع وتنفيذ سيدات حياة جديدة، ويشارك فى المعرض العديد من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات بمنتجات الأشغال اليدوية، ومنتجات زراعية ومنتجات فضية، ويضم هذا العام أكثر من 500 عارض.

قالت نوال مصطفى الفائزة بجائزة صناع الأمل 2018، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، إن مشروع «حياة جديدة» والقائمين عليه يحرصون على الاشتراك كل عام في معرض ديارنا، لأنه يمثل فرصة كبيرة أمام كل العارضين وأصحاب المشروعات والمنتجات القيّمة لعرضها على جمهور واسع ومتنوع.

وأوضحت «نوال مصطفى» أن اهتمام الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض كان له مردود كبير عليه في الفترة الأخيرة، وأصبح قبلة لكل العارضين وفرصة كبيرة للراغبين في شراء منتجات مصرية الصنع عالية الجودة بأسعار جيدة.

وتابعت أن مشروع «حياة جديدة» لتمكين السيدات هو واحد من هذه المشروعات الواعدة التي تبحث عن منافذ تسويقية قوية مثل «ديارنا».

وثمنت صاحبة مشروع حياة جديدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي ود. نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الفقيرة.

يذكر أن معرض ديارنا مشروع قومى اجتماعى ضمن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة المصرية على مستوى الجمهورية، وينظم كل عام، ويشارك الأسر المنتجة بوزارة التضامن والأسر المستفيدة من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات والجهات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة والي تتابع الترتيبات الخاصة بإقامة معرض ديارنا 2019

اليوم.. القباج تفتتح معرض ديارنا 2019 للأسر المنتجة

القباج والأنصاري ووالي يفتتحون معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة

وزيرة التضامن : معرض ديارنا صديق البيئة ويوفر الكثير من فرص العمل

وزيرة التضامن الاجتماعي: معرض ديارنا 2019 هو أحد آليات التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة.. فيديو

بعد افتتاحه.. التضامن تكشف أعداد المشاركين بمعرض ديارنا.. فيديو

ترشيحاتنا

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

التطورات الأخيرة في ليبيا .. بيان عاجل لـ ميركل وبوتين بشأن الأزمة

هيئة الترفيه السعودية تحسم الجدل حول احتفالات الكريسماس

مع حبيبته الإسرائيلية والأصغر بـ 34 عامًا.. آل باتشينو في أحدث ظهور.. صور

راتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. وظائف لجميع المؤهلات بفنادق مرسى علم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور