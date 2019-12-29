حصاد 2019 | هيئة المعارض : استراتيجية تسويقية لمدة 3 سنوات.. وتنظيم 29 معرضا

أسفر حصاد هيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن وضع استراتيجية تسويقية للهيئة لمدة 3 سنوات تبدأ من العام المالي الجاري 2019/2020 وحتى 2021/2022.
قامت الهيئة بتنظيم 29 معرضا داخليا وحفلة واحدة، وإصدار 25 ترخيصا لاقامة المعارض داخل مصر، وإصدار 27 ترخيصا للشركات المشاركة في معارض خارجية في 13 دولة .
وتم فى عام 2019 تنظيم 92 دورة تدريبية داخلية وخارجية لعدد 467 من موظفيها لتطوير الكوادر البشرية وأنه تم تنظيم فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي على مساحة 28 ألف متر بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية تمثل 6 دول.
وقامت الهيئة خلال عام 2019 بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المصرية لتطوير ثلاث قاعات مؤتمرات بها.
وشهد عام 2019 تنظيم الدورة الأولى لمعرض “أجازة نصف العام” بمشاركة منتجات 12 محافظة شملت “المنسوجات، الملابس الجاهزةـ المفروشات، الصناعات اليدوية والحرفية، الصناعات الغذائية، والكيماوية، والأجهزة الكهربائية”.
وينشر صدى البلد حصاد عام 2019 لهيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهى كالتالى :
قامت الهيئة بتنظيم 29 معرضا داخليا وحفلة واحدة، وإصدار 25 ترخيصا لاقامة المعارض داخل مصر، وإصدار 27 ترخيصا للشركات المشاركة في معارض خارجية في 13 دولة .
وتم فى عام 2019 تنظيم 92 دورة تدريبية داخلية وخارجية لعدد 467 من موظفيها لتطوير الكوادر البشرية وأنه تم تنظيم فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي على مساحة 28 ألف متر بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية تمثل 6 دول.
وقامت الهيئة خلال عام 2019 بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المصرية لتطوير ثلاث قاعات مؤتمرات بها.
وشهد عام 2019 تنظيم الدورة الأولى لمعرض “أجازة نصف العام” بمشاركة منتجات 12 محافظة شملت “المنسوجات، الملابس الجاهزةـ المفروشات، الصناعات اليدوية والحرفية، الصناعات الغذائية، والكيماوية، والأجهزة الكهربائية”.
وينشر صدى البلد حصاد عام 2019 لهيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهى كالتالى :