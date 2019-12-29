رسائل دعم من نجوم الأهلي لـ سعد سمير

بعث عدد كبير من نجوم الكرة المصرية برسائل سعد سمير لنجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس، خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.



ونشر محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " صورة له بصحبة سعد وعلق: "ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله ".



ونشر ناصر ماهر نجم الاهلي صورة له بصحبة سعد سمير عبر " انستجرام " وعلق: " قدرالله وما شاء فعل ..ان شاء الله حترجع احسن من الاول يا صخره".



ونشر صالح جمعة نجم الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " صورة له بصحبة نجم الاهلي وعلق: "ربنا يشفيك يا حبيبي وترجع احسن من الاول".



وكتب قفشه نجم الاهلي عبر موقع " انستجرام " : "ربنا يشفيك ويعافيك وترجع احسن من الاول".



وكان سعد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد، ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.



ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيليس، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.



وكان سعد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.