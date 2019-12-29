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أخبار البلد

حسام الشاعر: 70% نجاحا في ميكنة وتطوير خدمات غرفة السياحة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن عملية تطوير وميكنة خدمات الغرفة حققت نجاحًا بنسبة ٧٠% من المستهدف عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا، حيث وفرنا حوالى ٤ إلى ٥ آلاف زيارة من مناديب الشركات إلى الغرفة.

وأشار "الشاعر"، أثناء لقاء بمحررى الملف السياحى اليوم، الأحد، في أحد فنادق القاهرة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، إلى أن الغرفة استطاعت حل الكثير من المشاكل والأزمات التي كانت تواجه القطاع، وآخرها مشكلة النقل السياحي.

وحول ملف التدريب، أكد رئيس غرفة شركات السياحة، أنه تم وضع ميزانية ٢.٥ مليون جنيه للتدريب، حيث تم تدريب ٧٥٠٠ متدرب، و٥٥٠ سائقًا فى البحر الأحمر، و٣٠٠ سائق بالأقصر، إضافةً إلى استحداث ملتقى التدريب السياحى بالإسكندرية والعاصمة الإدارية.

يذكر أن الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أقرت في اجتماعها اليوم الأحد، الميزانية العامة للغرفة.
 
كما وافقت على زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.

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