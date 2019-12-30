المفتي السابق: أمران يساعدان على لين القلب والمعاملة

وضع الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، روشتة تساعد على لين القلب ولين المعاملة، قائلًا: إن الحل في «الخُلوة أو الاعتكاف».





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الخلوة أخذناها من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في غار حراء، حيث كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجلس وحده ويتأمل، مضيفًا: ومن أخذها بعد ذلك وعملوا منها أشياء كاليوجا أو التأمل لكن ليس كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي تصورات أخرى».





وأفاد بأن «الخلوة تكون مع الذكر والتأمل في خلق الله تعالى، لتعيد القلب إلى لينه وما فقده، عندنا كنز لكن بنروح نقلد الغرب، ونشتري صفيح فالصو، وما هو إلا موضة والمفروض منروحش لهذه الطرق الوعرة لأن عندنا ما يكفينا».





وأردف: أن الخلوة عند الصوفية أخذوها من حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث ذهب إلى غار حراء، وأخذوها من سيدنا موسى، حيث ذهب 30 يوميًا ثم إزداد 10 حتى أصبحوا 40 ليلة مع ربه في خلوة، ومن سيدنا زكريا، ومن السيدة مريم.





وواصل: أن الخلوة تحولت في الشرعية الإسلامية للاعتكاف، موضحًا أن الخلوة هو أمر يُرقي الإنسان مع ربه؛ لكونها في 4 معانٍ مستنبطة من الكتاب والسنة وهي قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة الأنام.





وتابع: إن الخلوة كما أنها واردة في الشريعة الإسلامية، واردة أيضًا في الديانات السابقة ولها تجربة، وتجربتها في كيف تجلس في الخلوة، وكيف تقضي وقتك في الخلوة، مشددًا على أن من يدخل الخلوة يتفهم ويفهم أشياء لم يكن يفهمها من قبل، موضحًا أن هناك خلوة من 3 أيام، وخلوة من 10 أيام، وخلوة من 40 يومًا.