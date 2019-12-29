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رياضة

أول تعليق من مجدي عبد العاطي عقب قرار استقالته من قيادة أسوان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:38 م
مجدى عبد العاطي
مجدى عبد العاطي
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ياسمين تيسير
كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان عن سر استقالته من قيادة الفريق عقب التعادل امام طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وأكد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن الفريق يقدم اداء جيدا لكن اللاعبين يضيعون العديد من الفرص السهله مشددا ان الحظ والتوفيق لم يحالفه حتى الان لتحقيق الفوز.

وأضاف مجدي عبد العاطي أنه عمل مع الفريق في ظروف صعبة وقدم كل ما لديه ولكن التوفيق حال دون التقدم.

كان التعادل الإيجابي حسم نتيجة مباراة أسوان وطلائع الجيش بهدف لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 37، وأدرك أسوان التعادل عن طريق فادي فريد في الدقيقة 44.

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 8 في الـمركز 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل أسوان إلى النقطة السابعة في المركز الـ 17.
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