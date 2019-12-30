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تكنولوجيا

لمستخدمى الأيفون القديم.. حيل للحصول على أحدث خواص الصور في أيفون 11

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
حيل للحصول على أحدث
حيل للحصول على أحدث خواص الصور في أيفون 11
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ندى على
بعد إصدار شركة أبل لتحديث iOS 13 في سبتمبر الماضى، إليك بعض الحيل والخدع التى تغنيك عن تحميل بعض التطبيقات. وليس عليك شراء أحدث هواتف أيفون لكى تتمتع بتحديث iOS 13 حيث أن هذا التحديث هو أيضا لهواتف أيفون القديمة.

و ذكر موقع CNBC بعض الحيل والخدع المتعلقة بالصور، والتى ستغنيك عن تحميل تطبيقات معينة.

كيفية التقاط صور متسعة الزاوية

وتمتلك هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max خاصية املاتك كاميرات لالتقاط صور بزاويا متسعة، وهذا يمكنك من التقاط صورة كبيرة بدقة عالية.

وهذه الخاصية هى مناسبة بدرجة كبيرة لالتقاط بعض الصور مثل الصور التى تحتوى على أكثر من شخص في الصورة، أو الصور التى تحتوى على المناظر الطبيعية.
ولاستخدام هذه الخاصية
1- افتح كاميرا الهاتف

2- ابحث عن 1x المقابل لزر الشاتر shutter button"" وقم باختيار .5

3- سترى أن الكاميرا قد تحولت إلى العدسات ذات الزوايا المتسعة.

4- التقط الصور واكتشف الفرق.

التقاط صورة بورتريه بخاصية "high-key light mono"

هل كنت تعرف من قبل أن بقيامك ببعض الاعدادات البسيطة يمكنك تغيير إضاءة الصورة وأحدث ميزة لصور البورتريه تسمى "high-key light mono" ، وهى صورة بورتريه أبيض وأسود على خلفية بيضاء.
وإليك الخطوات :
1- افتح تطبيق الكاميرا
2- اختار نموذج صورة البورتريه من القائمة
3- اضغط على high-key light mono""
4- التقط صورة بهذه الخاصية

خاصية Apple Photos ‘Day’ view

وتطبيق Apple Photos في السابق كان يعرض لك كل الصور التى تم التقاطها في نفس اليوم وأيضا الفيديوهات ولكن بطريقة منفصلة؛ حيث أن الخاصية الجديدة تمنحك عرض مجمع للصور والفيديوهات التى حدثت في نفس اليوم كعرض واحد متصل، وهذا سيجعلك تجمع ذكريات اليوم كلها بالصور والفيديوهات.

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