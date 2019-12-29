قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب أسوان

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق تقدم باستقالته نتيجة حالة الغضب الشديد التي يمر بها عقب تعادل الفريق أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما وذلك قبل موادهة الزمالك فى الدوري الخميس القادم.





وأضاف رئيس نادي أسوان في تصريحات خاصة " لـ صدي البلد "، أن مجلس إدارة نادي أسوان رفض استقالة مجدي عبد العاطي، مشيرا إلى أن هناك رغبة في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة خصوصا عقب تحقيق نتائج إيجابية مع لاعبي أسوان بالرغم من عدم امتلاك كافة الإمكانيات .



وأكد أحمد سليمان أن كافة جماهير نادي أسوان ترفض رحيل مجدي عبد العاطي قائلا :" جماهير نادي أسوان لديها ثقة كبيرة تجاه مجدي عبد العاطي ".



ومن جهة أخرى أشاد رئيس نادي أسوان بلاعبي الفريق قائلا :" علي الرغم من عدم اتخاذ حقوقهم المالية علي مدار شهرين متتالين إلا أن لاعبي الفريق يقدمون كافة ما لديها دون وجود اعتراض ".

