صدمة لجماهير التعاون قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي

كشفت مصادر صحفية سعودية أن إدارة نادي التعاون قررت إقالة البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق من منصبه، الأحد، قبل أيام معدودة من مواجهة النصر في نهائي كأس السوبر في الـ4 من يناير المقبل.



وتلقى الفريق القصيمي الخسارة من نظيره الاتفاق في الجولة الماضية 0-1، ويستعد لمواجهة النصر في الـ4 من يناير المقبل على كأس السوبر في جدة.



وتولى البرتغالي سيرجيو قيادة التعاون في مايو الماضي خلفًا لمواطنه بيدرو مانويل الذي ودع الفريق عقب تحقيقه بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.



ولم تسر نتائج التعاون مع سيرجيو كما كان يتمنى أنصاره ومحبيه حيث يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد، في حين تلقى 5 خسائر كان آخرها أمام الاتفاق.