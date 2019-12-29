محمد سامي : الأعمال التاريخية تكلفتها عالية

قال المخرج محمد سامي إن الأعمال التاريخية تكلفتها عالية خاصة أن لها أماكن تصوير وديكورات معينة .



وأكد سامي، في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يوافق على إخراج مثل هذه الأعمال، لكن بشروط أبرزها أن يكون مقابل الانتاج نصف مليار، ومهلة عاما للتصوير.



وأضاف أن أفضل ناس تركب الخيول هم الشركس، وثمن مشاركتهم تكلفتها 8 آلاف يورو، وهى تكلفة عالية جدا، لذا الأعمال التاريخية مكلفة بشكل كبير حتى تصل إلى النجاح المطلوب.



يذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل "البرنس" من تأليفه وإخراجه، ومن إنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا.

