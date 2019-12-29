AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سامي : الأعمال التاريخية تكلفتها عالية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:09 م
محمد سامي
محمد سامي
Advertisements
شيري نبيل
قال المخرج محمد سامي إن الأعمال التاريخية تكلفتها عالية خاصة أن لها أماكن تصوير وديكورات معينة .

وأكد سامي، في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يوافق على إخراج مثل هذه الأعمال، لكن بشروط أبرزها أن يكون مقابل الانتاج نصف مليار، ومهلة عاما للتصوير.

وأضاف أن أفضل ناس تركب الخيول هم الشركس، وثمن مشاركتهم تكلفتها 8 آلاف يورو، وهى تكلفة عالية جدا، لذا الأعمال التاريخية مكلفة بشكل كبير حتى تصل إلى النجاح المطلوب.

يذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل "البرنس" من تأليفه وإخراجه، ومن إنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي ضمن فريق محمد رمضان في مسلسل البرنس رمضان 2020.. تفاصيل

محمد سامي: مش هعمل كليبات.. واللي عايزني يدفع ملايين

10 تصريحات جريئة لـ محمد سامي في حواره مع صدى البلد: مش هشتغل مع غادة عبدالرازق تاني.. ماجد المصري اعتذر لي

حوار | محمد سامي: لن أعمل مع غادة عبد الرازق حتى لو عرضت علي ملايين.. ونسرين أمين تغار من زوجتي

بمشاركة نور وروجينا.. محمد رمضان يحتفل ببدء تصوير البرنس

شاهد.. محمد رمضان يرقص في الشارع

ترشيحاتنا

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

المحظوظ.. ذهب لتجربة سيارة mg zs في مصر فحصل عليها كهدية

قرار جديد من كارتيرون عقب تعادل الزمالك أمام زيسكو الزامبي

تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور