AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حصاد 2019| الرقابة على الصادرات تستقبل 86 ألف رسالة غذائية و158 ألف صناعية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:30 م
الصادرات
الصادرات
Advertisements
ولاء عبد الكريم
شهد عام 2019 العديد من التطورات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، واستقبلت الهيئة 86.193 ألف رسالة مواد غذائية وتم قبول 83.419 رسالة ورفض 2774 رسالة، كما استقبلت 158.023 ألف رسالة سلع صناعية حيث تم قبول 156.485 ألف رسالة ورفض 1538 رسالة.

وتم الربط بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك في كل من ميناء بورسعيد ودمياط والإسكندرية وتبادل الرسائل الإلكترونية للتعامل على الرسائل الواردة للموانئ، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب بشأن الربط الإلكتروني بين الجهتين لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل خدمة المجتمع التجارة الخارجية.

وجرى تقييم 225 مزرعة خلال العام الجاري، حيث تم تقييم 118 محطة لتصدير البطاطس بالتعاون مع الحجر الزراعي طبقا لاشتراطات تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبي، وتقييم 107 محطة لتصدير الموالح بالتعاون مع الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

وقامت الهيئة بتدريب 2590 متدرب لتأهيل الكوادر البشرية، فضلا عن قيامها بالرد على على 18210 استفسار واردا لمركز الاتصالات والرد على 10783 استفسار لوحدة خدمة المواطنين بالإضافة إلى 500 استفسار لخدمة اسأل ونحن نجيب كما تم اعداد 9104 تقرير بوحدة خدمة قطاع الاعمال وبلغ عدد زوار الموقع الالكتروني حوالي 127 ألف زائر.

وينشر صدى البلد حصاد عام 2019 للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كالتالى:
حصاد 2019| الرقابة على الصادرات تستقبل 86 ألف رسالة غذائية و158 ألف صناعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجر الزراعي: وصلنا إلى رقم قياسي في حجم الصادرات بـ 4.9 مليون طن.. فيديو

حصاد الزراعة عام 2019.. استنباط أصناف جديدة من المحاصيل.. إصدار 42000 رخصة تشغيل.. تدشين مزارع واسطبلات جمال وخيول.. 61 ألف رأس ماشية بمشروع البتلو.. تنظيم صناعتي النحل والأرانب

ترشيحاتنا

المحظوظ.. ذهب لتجربة سيارة mg zs في مصر فحصل عليها كهدية

تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

هيئة الترفيه السعودية تحسم الجدل حول احتفالات الكريسماس

فستان أورنج | سارة سلامة تتألق بـ إطلالة جريئة

كهربا بعد إصابة سعد سمير.. لا يؤخر الله أمرا إلا لخير

جنش الزمالك يساند سعد سمير | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور