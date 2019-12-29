حصاد 2019| الرقابة على الصادرات تستقبل 86 ألف رسالة غذائية و158 ألف صناعية

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ولاء عبد الكريم



وتم الربط بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و



وجرى تقييم 225 مزرعة خلال العام الجاري، حيث تم تقييم 118 محطة لتصدير البطاطس بالتعاون مع الحجر الزراعي طبقا لاشتراطات



وقامت الهيئة بتدريب 2590 متدرب لتأهيل الكوادر البشرية، فضلا عن قيامها بالرد على على 18210 استفسار واردا لمركز الاتصالات والرد على 10783 استفسار لوحدة خدمة المواطنين بالإضافة إلى 500 استفسار لخدمة اسأل ونحن نجيب كما تم اعداد 9104 تقرير بوحدة خدمة قطاع الاعمال وبلغ عدد زوار الموقع الالكتروني حوالي 127 ألف زائر.



وينشر صدى البلد حصاد عام 2019 للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كالتالى: شهد عام 2019 العديد من التطورات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، واستقبلت الهيئة 86.193 ألف رسالة مواد غذائية وتم قبول 83.419 رسالة ورفض 2774 رسالة، كما استقبلت 158.023 ألف رسالة سلع صناعية حيث تم قبول 156.485 ألف رسالة ورفض 1538 رسالة.وتم الربط بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك في كل من ميناء بورسعيد ودمياط والإسكندرية وتبادل الرسائل الإلكترونية للتعامل على الرسائل الواردة للموانئ، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب بشأن الربط الإلكتروني بين الجهتين لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل خدمة المجتمع التجارة الخارجية.وجرى تقييم 225 مزرعة خلال العام الجاري، حيث تم تقييم 118 محطة لتصدير البطاطس بالتعاون مع الحجر الزراعي طبقا لاشتراطات تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبي ، وتقييم 107 محطة لتصدير الموالح بالتعاون مع الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعيةوقامت الهيئة بتدريب 2590 متدرب لتأهيل الكوادر البشرية، فضلا عن قيامها بالرد على على 18210 استفسار واردا لمركز الاتصالات والرد على 10783 استفسار لوحدة خدمة المواطنين بالإضافة إلى 500 استفسار لخدمة اسأل ونحن نجيب كما تم اعداد 9104 تقرير بوحدة خدمة قطاع الاعمال وبلغ عدد زوار الموقع الالكتروني حوالي 127 ألف زائر.وينشر صدى البلد حصاد عام 2019 للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كالتالى:

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