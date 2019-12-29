جماهير الأهلى والزمالك خارج الخدمة | مشجعو الوداد المغربي الأفضل في العالم..فيديو

هنأ نادي الوداد البيضاوي المغربي أنصاره باختيار مجموعة "ألتراس وينرز"، كأفضل جمهور للعام الحالي في استفتاء عالمي أشرف عليه موقع "التراس وورلد" المختص في متابعة نشاط الجماهير وإبداعاتهم على مستوى العالم.



وأصدر نادي الوداد بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن ما تحصل عليه جمهور الوداد هو تتويج لمسار رائع من الإبداعات على مدار العام في كل المباريات التي خاضها وتفوقه الكبير في تصميم التيفو والصور الكاليجرافية.



وأضاف بيان النادي أن رئيس الفريق سعيد الناصيري، يشعر بالفخر لشرف الانتماء لهذا النادي ويعد بمفاجآت مدوية في الفترة المقبلة تواكب تطلعات الجماهير الودادية وتستجيب لمطالبها.



كما وعد الناصيري بإعادة هيكلة الفريق قريبًا وأن يوقع المزيد من الصفقات في الميركاتو الحالي.



وكان هذا الاستفتاء قد أعلن حصول جماهير الوداد على المركز الأول، مقابل حلول جماهير الرجاء في المركز السادس على مستوى العالم.



و جاء ترتيب العشر الأوائل كالتالى:



1- الوداد المغربي



2- ليغيا وارسو البولندي



3- زينيت بطرسبورغ الروسي



4- النجم الأحمر الصربي



5- سانت إيتيان الفرنسي



6- الرجاء المغربي



7- رابيد فيينا النمساوي



8- فيرينتسفاروشي المجري



9- آينتراخت فرانكفورت الألماني



10- إفسي كوبنهاغن الدنماركي

