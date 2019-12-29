رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات: القطاع الخاص يوفر للدولة الحلول المنطقية والغير نمطية في عملية التحول الرقمي

اختتمت فاعليات مؤتمر ومعرض "جيومكاني 2019 " في نسخته الرابعة لتقنيات العلوم الجيومكانية والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة التصويرية الأرضية و التصوير الجوي، والذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام ، برعاية رئاسة مجلس الوزارء.



وشهد المؤتمر تنظيم مائدة مستديرة بحضور المهندس أحمد الغوابي رئيس مجلس إدارة احدى شركات نظم معلومات الكبرىل مواكبة التحديات في مجال الاستشعار عن بعد و التصوير المساحى و نظم المعلومات الجغرافية منظمة الحدث و المهندس محمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذة نرمين مجدي المنسق العام للمؤتمر والمهندس علاء الحايس رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات، إلى جانب عدد من السادة الصحفيين والإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة، و كان الحديث حول مشروعات المتغيرات المكانية التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع وزارة التخطيط.



وكشف المهندس أحمد الغوابي خلال جلسة المائدة المستديرة عن المشروعات التي يتم حاليا العمل عليها بالتعاون مع وزارة التخطيط مثل مشروع رصد التعدي على أراضي الدولة باستخدام الأقمار الصناعية، و كانت بداية هذا المشروع منذ ثلاث سنوات حيث يتم تصوير جمهورية مصر العربية بالكامل كل ثلاثة أشهر المتغيرات التي طرأت على تقسيمات أراضي الدولة، ومن ثم يتم اكتشاف هذه التعديات.



وأعلن "الغوابي" عن قرب البدء في مشروع رصد الحرائق في جمهورية مصر العربية بالكامل بالتعاون أيضًا مع وزارة التخطيط، وتصنيف هذه الحرائق سواء كانت مخلفات زراعية، أو مخلفات المصانع أو أي سبب أخر، إضافة إلى عمل قاعدة بيانات جغرافية للأماكن التي يتكرر بها الحرائق، وكمية هذه الحرائق وقياس معدلات التكرار، وكمية الأدخنة المنبعثة، وسيتم تعميم النتائج على الوزارات الأخرى.



ومن جانبه أكد المهندس علاء الحايس، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ومشروعاته ليست بجديدة، حيث قمنا بتطوير الوزارات والهيئات الحكومية بهدف التخلي عن المعاملات الورقية وذلك لتوفير الوقت والمجهود البشري وتحسين دورات العمل في الجهات الحكومية.



و أشار "الحايس" إلى قيام وزارة الاتصالات بعمل بروتوكلات مع جميع الهيئات الحكومية لتنفيذ عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع القطاع الخاص لأن الوزارة لاتستطيع القيام بهذه المشروعات بدون القطاع الخاص لأنه يوفر الأنظمة المتقدمة و الإمكانيات الغير نمطية في تنفيذ مثل هذه المشروعات.



وشمل المؤتمر معرضًا يشارك فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الجيومكانية ونظم دعم اتخاذ القرار والهيئات المختلفة والذي أقيم هذه السنة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS).



وأقيمت ورشة عمل تحت رعاية ISPRS)) قبل انطلاق المعرض، في إطار المعايير الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية، وكذلك محاضرات تلقي الضوء على موضوع المعرض والتي تتولي نقاط أساسية خاصة بالحصول على البيانات وتجميعها وتحليلها وتقييمها وأخيرًا التوصل لإنتاجها.