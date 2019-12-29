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أخبار العالم

سعد الحريري يترك لبنان ويطير إلى باريس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء تسيير الأعمال اللبناني سعد الحريري سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب "لبنان 24"، قال المكتب الإعلامي لـ سعد الحريري: "غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد ظهر اليوم بيروت إلى العاصمة الفرنسية باريس لقضاء إجازة عائلية تستمر أياما عدة".

ويأتي ذلك وسط تواصل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وأزمة تشكيل الحكومة.

ودعا المتظاهرون في لبنان، إلى اعتصام أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في اليوم الـ74 من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، وذلك على الرغم من الأحوال الجوية السيئة، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

ويريد المحتجون من وراء هذا الاعتصام مطالبة دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، ويطالبون برحيله نظرا لتورطه في الفساد، كما يقولون.

ودعا المتظاهرون إلى التجمع في الساحات، تحت عناوين منها "أحد المحاسبة" و"أحد استعادة الأموال المنهوبة"، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.


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