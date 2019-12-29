بعد استقالة مجدي عبدالعاطي.. رحيل 7 مدربين بعد 10 جولات في الدوري



أعلن نادي الزمالك تعيين ميتشو مديرًا فنيًا للفريق خلف السويسري جروس، في أغسطس من العام الجاري، لعب مع الفريق 12 مباراة ، بدأها بـ 3 مباريات في كأس مصر، حقق فيها الفوز جميعًا، ليتوج بالبطولة وسط إشادات من جمهور الفريق ومجلس إدارته آنذاك، لكن الحال انقلب رأسًا على عقب بعدها.



خاض بعدها الفريق 9 مباريات، فاز فيها الفريق في 4 مباريات، وخسر في 4، وتعادل في مباراة وحيدة، حيث خسر كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وخسر في الدوري أمام نادي إنبي وتعادل مع نادي مصر، كما تلقى خسارة مذلة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، لتتم إقالته وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له.



نيبوشا ميلوسيفيتش



عين نادي الجونة نيبوشا ميلوسيفيتش مدير فناي للفريق قبل بداية الموسم، وفشل فشلًا ذريعًا مع الفريق رغم التدعيمات القوية، حيث خاض الفريق تحت إمرته 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 6 مباريات، وودع بطولة كأس مصر على حساب نادي مصر، لتتم إقالته من تدريب الفريق بعد تركه للفريق في المركز الأخير في الدوري.



ميودراج يسيتش



أعلن نادي الإسماعيلي تعيين يسيتش كمدير فني للفريق قبل بداية الموسم، لكن الصربي لم يرض طموحات جمهور الدراويش، حيث خاض الفريق تحت قيادته 5 مباريات في الدوري المصري، حقق فيها الفريق الانتصار في مباراتين فقط، وخسر في 3، لتتم إقالته مطلع هذا الشهر.



سيرجيو فارياس



قام نادي طلائع الجيش بتعيين فارياس في بداية الموسم، وخاض الفريق معه 3 مباريات، حقق فيها الفريق التعادل في مباراتين، وخسر في مباراة، ليرحل عن الفريق ويتولى بدلًا منه طارق يحيي.



ديسابر



جاء سباستيان ديسابر لبيراميدز وسط توقعات للفريق بموسم جيد مع المدرب الفرنسي، والذي ظهر بشكل جيد مع النادي الإسماعيلي ومنتخب أوغندا من قبل، لكن ديسابر لم يظهر بشكل جيد مع بيراميدز، ليحقق الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، 3 انتصارات فقط هذا الموسم في الدوري، و3 تعادلات، وخسر في مباراتين، ليحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، رغم تصدره لمجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية.



علي ماهر



استمر علي ماهر مع فريقه إنبي بعد أن تولى تدريبه الموسم الماضي، لكن الفريق لم يؤد بشكل جيد تحت إمرته، فالفريق خسر 3 مباريات وتعادل مباراة وحيدة في أول 4 مباريات له في الدوري، لتتم إقالته ويتم تعيين حلمي طولات بدلًا منه



مجدي عبد العاطي



أسوان، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة ، لا يسير بشكل جيد مع عبد العاطي، فالفريق حقق انتصارًا وحيدًا على حساب نادي إنبي في الدوري هذا الموسم ، من أصل 10 مباريات خاضها، خسر في 5 مباريات ، وتعادل في 4 ، ليقرر مجدي عبد العاطي تقديم إستقالته ، لكن المجلس قابلها بالرفض .

لم تمض سوى 10 أسابيع فقط من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ورغم ذلك فإن استقالات مدربي الممتاز مازالت تتوالى الواحدة تلو الآخرى، وكان آخرها اليوم عندما أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي أسوان استقالته من منصبه، وذلك بعد تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله.ورغم رفض إدارة النادي الأسواني استقالة مجدي عبد العاطي وعدم رحيله عن الفريق، إلا أنه يمكن احتسابه ضمن القائمة بحكم تقديمه استقالته، ليصبح عدد المدربين الراحلين عن فرقهم بالدوري الممتاز حتى الآن 7 مدربين.ويرصد لكم صدى البلد قائمة المدربين الراحلين عن فرقهم من انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم 2019/ 2020، وما قدموه مع فرقهم.- ميتشو