الدوري الإنجليزي.. أبراهام يقلب الطاولة على أرسنال ويمنح تشيلسي 3 نقاط ثمينة

حقق فريق تشيلسي فوز مهما خارجا دياره على مضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وأحرز أرسنال الهدف الأول بالدقيقة 12 من ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء ثم مررها اللاعب تشامبرس لمنتصف المنطقة فسددها برأسه أوباميانج على يمين الحارس كيبا.





وبعدها اجري ارسنال التبديل الأول الاضطراري بسبب إصابة تشامبرس ونزول مصطافي .





هدف التعادل جاء من ركلة حرة غير مباشرة من الجهة اليمنى وصلت إلى جورجينيو الذي وصلت إليه بعد خروج خاطئ من لينو ليسجلها الإيطالي بسهولة في الشباك الخالية.





عزيمة تشيلسي استمرت بعد ذلك من هجمة مرتدة وصلت الكرة لويليا على الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء أرسنال ومررها اللاعب لابراهام الذي استلم الكرة ثم سدد الكرة بين أرجل الحارس لينو مهديًا فريقه 3 نقاط ثمينة.



