الجيش الوطني الليبي ينفذ 7 غارات على مواقع للوفاق في طرابلس

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ بأن الجيش الوطني الليبي نفذ 7 غارات جوية على مواقع ميليشيات تابعة حكومة الوفاق في طرابلس.



وكانت الاشتباكات قد تجددت الليلة الماضية بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية بمنطقة "أبوعيسي" غرب مدينة الزاوية، التي تبعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس.



كما أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة الماضية، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.



وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.