مدرب تونسي يكشف فرص الأهلي والزمالك فى التأهل لـ دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى الضوء على حظوظ قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك فى التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.



قال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أنعش الزمالك حظوظه بالترشح للدور القادم من دوري ابطال افريقيا بعد التعادل رقم 40 في المسابقة والثمين الذي عاد به من امام زيسكو يوناتيد الزمبي احد الفرق المؤهلة للترشح للدور القادم ورفع بذلك الفارس الأبيض رصيده الى اربع نقاط بعد فوزه على بريميرو دي اغوستو الانغولي وهزيمته امام المتصدر تبي مازمبي الكنغولي



تابع: هجوم الزمالك بـ 3 اهداف فقط في ثلاث مباريات يعتبر من اهم المشاغل التي سيهتم بها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في قادم الايام وليس الهجوم فقط هو الذي يؤرق الفني الفرنسي بل الدفاع ايضا الذي تلقى 4 اهداف كاملة خاصة بعد ثلاثية تبي مازمبي.



أضاف: كل هذه الارقام لن تكون عائقا امام مرور الزمالك للدور القادم خاصة وان الفريق سيستقبل منافسيه المباشرين تبي مازمبي وزيسكو الزمبي واللذان يعدان من ابرز المرشحين للمرور الى الدور المقبل في المجموعة الاولى على ملعبه ووسط جماهيره اذن مصير الزمالك بين يديه وهو قادر على الاطاحة بمنافسيه امام جماهيره في القاهرة كما انه قادر على تجاوز بريميرو دي اغوستو في انغولا بالذات في وجود مدرب خبير بكرة القدم الافريقية وسبق له ان حقق نتائج ايجابية في هذه المسابقة الى جانب ثلة من اللاعبين المميزين على غرار طارق حامد المرشح لجائزة احسن لاعب عربي وفرجاني ساسي والمغربي بن شرقي ومصطفى محمد وغيرهم القادرين على معانقة النجاح امام الجماهير البيضاء.



استطرد قائلا : في المجموعة الثانية بعثر الهلال السوداني كل الاوراق بعد فوزه على النجم الساحلي في تونس ليصبح القطب الثاني للكرة المصرية الاهلي المصري في المراتب الاولى بنفس الرصيد من النقاط مع النجم والهلال لتنحصر المنافسة على المرور للدور القادم بين هذا الثلاثي والاهلي الذي تمكن من الفوز امس على بلاتينيوم من الزيمبابوي في ستاد السلام بالقاهرة عزز ترتيبه كوصيف المجموعة الثانية بفارق الاهداف خلف النجم الساحلي المتصدر.



أشار إلى أن الاهلي الذي حقق انتصاره الثاني وفي رصيده هزيمة وحيدة امام المتصدر في تونس على عكس الزمالك تنتظره مبارتان خارج مصر الاولى في الجولة القادمة ضد بلاتينيوم في ملعب باربورفيلدس في مدينة بولاوايو في زيمبابوي وهو مطالب في هذه المباراة بالانتصار لضمان ورقة الترشح والهزيمة ستبعد الاهلي منطقيا على المرور الى الدور المقبل خاصة وان الخروج الثاني للاهلي في ختام هذا الدور سيكون الى الخرطوم امام الهلال السوداني العتيد الذي ظهر بوجه ممتاز في وجود المدرب المصري المحنك حمادة صدقي منوها إلى أن المباراة الوحيد للاهلي امام جماهيره ستكون في الجولة الخامسة امام النجم الساحلي التونسي الذي يمر بفترة صعبة في المباريات الاخيرة.



لفت إلى أن النادي الاهلي مثله مثل الزمالك مصيره بين يديه وهو مطالب بالانتصار في مرحلة اولى على بلاتينيوم الذي اظهر مستويات دون المتوسط وحسب راي لا يمثل عائقا امام ابناء المدرب السويسرى رينيه فايلر وايضا على النجم الساحلي التونسي الذي ليس في احسن حالاته.



واختتم حديثه قائلا : على كل الاهلي والزمالك سيكونان بنسبة كبيرة في الادوار المقبلة شريطة التعامل بجدية مع ما تبقى من مباريات لكن السؤال المطروح بشدة هو هل ان قطبي الكرة المصرية سيكونان مرشحان فوق العادة للفوز بأغلى الالقاب الافريقية ام ان المرحلة الانتقالية التي يمران بها وتراجع سطوة كرة القدم المصرية على القارة الافريقية سيكون له تاثير على مسيرة الفريقين العتيدين.











