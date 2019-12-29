رئيس جامعة الأزهر يقدم العزاء في وفاة عميد الإعلام السابق.. صور

أدى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، واجب العزاء، في وفاة الدكتور عبد الصبور فاضل مؤسس كلية الإعلام ،وعميدها السابق، بمقر مجلس الجامعة بمدينة نصر.وتلقى واجب العزاء، أسرة الفقيد الراحل، الذين حضروا من محافظة سوهاج بصعيد مصر، لتلقى واجب العزاء في الفقيد.وشارك في العزاء، الدكتور غانم السعيد ، عميد كلية الإعلام الحالي، والدكتور أحمد زارع، المشرف على المركز الإعلامي بالجامعة، عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.وتوفى الدكتور عبد الصبور فاضل، مساء الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز ٦١ عاما.والدكتور عبد الصبور فاضل هو أستاذ الصحافة والعميد المؤسس لكلية الإعلام جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وله عدة مؤلفات ثرية في مجال الإعلام والاتصال.