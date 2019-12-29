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منوعات

احذر.. عقار لـ علاج حب الشباب يسبب الانتحار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ربط العلماء عقارا قويا لعلاج حب الشباب بانتحار عشرة اشخاص لتعد هذه اعلى معدلات انتحار بسبب العقار المسجل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تظهر إحصائيات هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن 12 شخصًا وصف لهم العقار "روأكيوتان" أقدموا على الانتحار.

ارتفع الرقم إلى خمس وفيات عن العام الماضي ، وهو الرقم الأعلى منذ أن تم تسجيل الإحصاءات لأول مرة في عام 1983.

وقالت MHRA ، التي تحكم سلامة روأكيوتان، وهو الاسم التجاري لعقار أيسوتريتينوين، إن المجموعة تبحث في البيانات التي تظهر خطر الانتحار وتفكر فيما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الإجراءات التنظيمية أم لا.

يستخدم الروكوتان ، وهو الاسم التجاري الذي يتم تسويق عقار الإيزوتريتينوين عليه بشكل عام، من قبل حوالي 30،000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.
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