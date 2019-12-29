بسبب الحجاب.. لحظة اعتداء قائد بالحرس الثوري الإيراني على سيدة بالضرب| فيديو

نشرت سيدة إيرانية عبر حسابها بموقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قائد بالحرس الثوري الإيراني عليها وزوجها خلال تواجدهما بأحد المطاعم بالعاصمة طهران، بسبب انزلاق وشاحها.



وأظهر مقطع الفيديو لحظة الاعتداء على السيدة من قبل 3 أشخاص، حيث شرعوا في تهديدها بينما كانوا يصورونها بهواتفهم، وعندما حاولت المرأة تصوير هؤلاء بهاتفها، قام أحدهم بضربها في وجهها، وعندما تدخَّل الزوج للدفاع عن زوجته، تَمَّ الاعتداء عليه هو الآخر.



وقالت السيدة إنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى، لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها: إنَّ أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسئول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.





