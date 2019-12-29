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محافظات

خلال عام 2019 .. إعادة إعمار 4158 منزلا لغير القادرين في المنيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:26 م
إعادة إعمار
إعادة إعمار
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ايمن رياض
تمكنت جمعية الأورمان من اعادة اعمار 4158 منزلا لغير القادرين فى قرى ومراكز المنيا المختلفة على مدار عام 2019 .

قامت الجمعية بتطوير وإعادة تأهيل (341) منزلا فى 15 قرية فقيرة بالمحافظة، وتعريش (317) منزلا، وتوصيل مياه (3500) وصلة مياه شرب نقيه، فضلًا عن رفع كفاءة وترميم مسجد، وصلت بتكلفة اجماليه تزيد عن 46 مليون جنيه، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الاهالى ودعم واغاثة القرى الأكثر احتياجًا فى المنيا .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية ومن خلال كتيبة عملها فى محافظة المنيا قامت بتوزيع عدد كبير من المشروعات الصغيرة، حيث قامت بتوزيع قروض حسنة لعدد 328 أسرة لاصحاب المشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة وصلت 2,496,000 جنيه ، ودعمت زواج (121) فتاة يتيمة بتكلفة 1,210,000 جنيه، بالاضافة عن عمل 5 معارض لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان.

وأشار ممدوح شعبان إلى أن الأورمان واصلت خلال 2019 فى محافظة المنيا دعمها لشرائح غير القادرين من مرضى القلب حيث نجحت في دعم إجراء (560) عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة علاجية لمرضى القلب بقيمة اجمالية تجاوزت 21 مليون جنيه بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج القلب على مستوى الجمهورية، كذلك قامت بإجراء 683 عملية عيون،  حيث قامت بإجراء عمليات زرع قرنية ومياه بيضاء ومياه زرقاء وغيرها من عمليات العيون بقيمة اجمالية تجازوت 3 ملايين جنيه، وكذلك دعمت الجمعية 61 جهازا تعويضيا تتنوع ما بين أحذية طبية وأطراف صناعية وسماعات طبية وكراس متحركة بقيمة اجمالية تجاوزت 362 ألف جنيه.

وأضاف فؤاد أن الجمعية بمحافظة المنيا وبالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات الخيرية والاقتصادية الكبرى وداعمى العمل الخيرى وبهدف إحداث تغيير حقيقى في حياة الاسر الأكثر احتياجًا واصلت دعم شرائح غير القادرين موسميًا فقامت بتوزيع عدد (21) ألف كرتونة رمضان، وقامت بتوزيع 50 ألف كيلو" لحوم أضاحى"، وتقوم حاليا بتوزيع 16 ألف بطانية ولحاف، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع وتحت رعاية السيد المحافظ وبحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة .

واختتم فؤاد أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 فى خططها لتنفيذ مبادرتها الانسانيه وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة فى كافة أنحاء المنيا .
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