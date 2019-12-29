انطلاق المشروع الوطني للقراءة في الأقصر .. صور

انطلقت اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالأقصر، فعاليات الدورة التعريفية بالمشروع الوطني للقراءة بحضور وفود من محافظات اسوان وقنا والبحر الاحمر بالإضافة لمحافظة الاقصر و أعضاء مؤسسة البحث العلمى لتطوير برامج القراءة.



أشار الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الى ان المشروع الوطنـي للقـراءة هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مســتدام يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم و يفـكر و يـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ، ويتوافـق مع أجندة وزارة التربية والتعليم .



وأوضح عايد أن المسابقة يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة 30 كتابا وتلخيصها في جوازات التحدي، بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمديريات التعليمية.



وأوضح أن المشروع يرتكز على أربعة أبعاد هي "التنافس المعرفى، المدونة الماسية، المعلم المثقف، المؤسسة التنويرية. لافتا إلى أن المشروع يدعم القراءة بالمدارس بين الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية أيضا.



وتم من خلال الدورة التعريفية عرض شروط التسجيل بالمسابقة وكيفية الإلتحاق بالبعد الأول "التنافسى المعرفى "والشروط الخاصة بكل بعد وعرض الموقع الخاص بالتسجيل والذى سيتم من خلال المدارس فقط .



جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 540 طالبا وجائزتها 5ملايين جنيه لكل بعد من الأبعاد الأربعة يحصل الفائز الأول على مليون جنيه، الثانى 500ألف جنيه، ومن الثالث إلى الخامس 50 ألف جنيه، ويحصل 520 طالبا كل طالب على ألف جنيه.