في فصل الشتاء .. 5 نصائح فعالة لمواجهة نزلات البرد والأنفلونزا

بدخول فصل الشتاء تتغير درجات الحرارة ويصبح الجو أشد برودة، وتنتشر الكثير من الأمراض الموسمية وأبرزها نزلات البرد والأنفلوانزا، سيكون من الجيد تحضير بعض الاستعدادات لمكافحتها،



و نشر موقع " health line " عدة نصائح للحماية من نزلات البرد والأنفلوانزا، وتشمل :



- المشروبات الدافئة :-

يساعد تناول السوائل مثل الماء والمشروبات الدافئة على تخفيف احتقان الحلق والوقاية من الجفاف، وأفضل المشروبات يمكنك تناولها عند الإصابة بنزلات البرد هي: الحساء الدافئ، شاي الأعشاب.



- الراحة والتدفئة :-

الراحة هي ثاني خطوة يمكنك فعلها؛ نظرًا لكونها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لمكافحة العدوى والمرض، كما أن الجسم يكون بحاجة إلى البقاء دافئًا لمساعدته على التعافي سريعًا.





- المضمضة بالماء والملح :-

هناك العديد من فوائد المضمضة بالماء والملح والتي من بينها تخفيف التهاب الحلق وعلاج الكحة، ويمكن وضع من ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب صغير من الماء الدافئ.



- البخار :-

يعاني المصابون بالإنفلونزا ونزلات البرد من انسداد الأنف، لذا هناك طريقة للتخلص منه، وهي البخار وتتم من خلال وضع إناء مياه على النار والانتظار حتى الغليان، ثم تقريب الوجه وتنفس البخار الصاعد ببطء.





- نظافة المنزل :-

تعمل الأتربة في المنزل على المزيد من الإزعاج وتساعد على إصابتك بالأمراض، لذا من الأفضل التخلص منها حتى تخفف من حدة الأعراض، فضلًا عن الالتزام بترطيب جو المنزل عن طريق جهاز للبخار، لأن الترطيب يعمل على تخفيف الاحتقان.

