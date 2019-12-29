AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في فصل الشتاء .. 5 نصائح فعالة لمواجهة نزلات البرد والأنفلونزا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:30 م
في فصل الشتاء ..
في فصل الشتاء .. 5 نصائح فعالة لمكافحة نزلات البرد
Advertisements
رضوى حسام
بدخول فصل الشتاء تتغير درجات الحرارة ويصبح الجو أشد برودة، وتنتشر الكثير من الأمراض الموسمية وأبرزها نزلات البرد والأنفلوانزا، سيكون من الجيد تحضير بعض الاستعدادات لمكافحتها،

و نشر موقع " health line " عدة نصائح للحماية من نزلات البرد والأنفلوانزا، وتشمل :

- المشروبات الدافئة :-
يساعد تناول السوائل مثل الماء والمشروبات الدافئة على تخفيف احتقان الحلق والوقاية من الجفاف، وأفضل المشروبات يمكنك تناولها عند الإصابة بنزلات البرد هي: الحساء الدافئ، شاي الأعشاب.

- الراحة والتدفئة :-
الراحة هي ثاني خطوة يمكنك فعلها؛ نظرًا لكونها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لمكافحة العدوى والمرض، كما أن الجسم يكون بحاجة إلى البقاء دافئًا لمساعدته على التعافي سريعًا.


- المضمضة بالماء والملح :-
هناك العديد من فوائد المضمضة بالماء والملح والتي من بينها تخفيف التهاب الحلق وعلاج الكحة، ويمكن وضع من ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب صغير من الماء الدافئ.

- البخار :-
يعاني المصابون بالإنفلونزا ونزلات البرد من انسداد الأنف، لذا هناك طريقة للتخلص منه، وهي البخار وتتم من خلال وضع إناء مياه على النار والانتظار حتى الغليان، ثم تقريب الوجه وتنفس البخار الصاعد ببطء.


- نظافة المنزل :-
تعمل الأتربة في المنزل على المزيد من الإزعاج وتساعد على إصابتك بالأمراض، لذا من الأفضل التخلص منها حتى تخفف من حدة الأعراض، فضلًا عن الالتزام بترطيب جو المنزل عن طريق جهاز للبخار، لأن الترطيب يعمل على تخفيف الاحتقان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبه.. تناول الكارى الحار يحميك من هذا المرض

تعرف على نصائح للوقاية من البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء

علاجات منزلية للكحة.. ماذا تفعل ملعقة عسل فى جسمك

5 نصائح فعالة لتعزيز مناعة الاطفال في فصل الشتاء

ملح وعسل وبخار.. تخلص من نزلات البرد والأنفلونزا في 5 خطوات

برد وسعال بدون مضادات.. تخلصي من أمراض الشتاء بهذه المشروبات

ترشيحاتنا

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول لمدة شهر

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

كل الاحتمالات مفتوحة والصراع مستمر.. فرص الأهلي فى التأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا

جنش الزمالك يساند سعد سمير | شاهد

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن الأردن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور