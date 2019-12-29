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«مراكب النجاة».. مبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:23 م
الهجرة الغير شرعية
الهجرة الغير شرعية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم،إن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة أطلقوا مبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة الغير شرعية وقامو بتسميتها "مراكب النجاة" وانطلقت المبادرة من محافظة الفيوم.

وأضاف"عماد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم" المذاع علي قناه "DMC"،أن حملة التوعية ضد مخاطر الهجرة تستهدف 11 محافظة وتستهدف الحملة الفئات المجتمعية التي من الممكن أن تفكر في الهجرة غير الشرعية ومنهم الشباب في المراحل التعليمية والشباب الحاصل على شهادات جامعية ولم يحصل على عمل .

وأوضح" عماد"أن محافظة الفيوم قامت بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى والمجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومركز التطوير التكنولوجي التابع الى مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

وتابع"عماد" أن الدولة تضع ملف الهجرة الغير شرعية في اولي اولوياتها ،كما ان القيادة السياسية اعلنت سابقا ان مصر لم يخرج منها مراكب هجره منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واستكمل "عماد"أن الدولة تحارب الهجره الغير الشرعية لأنها وفرت كافة البدائل المناسبة إلى الشباب .
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