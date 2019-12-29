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مرأة

بعد سن الـ 40 .. أعراض تنذر بالإصابة بسرطان المبيض

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، الأعراض الدالة على سرطان المبيض؛ الذي يعد أبرز أنواع السرطانات التي تصيب النساء خاصة ممن فوق سن الأربعين.

وأشار الملا، إلى أن الأورام السرطانية مقلقة ومخيفة بدرجة كبيرة، موضحا أعراض سرطان المبيض، وطرق علاجه لتنعم جميع السيدات بالصحة والعافية.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إن معظم الحالات المصابة بسرطان المبيض لا تظهر عليهن أي أعراض خاصة في المرحلة المبكرة من المرض، كون سرطان المبيض يوجد أعراض مشابهة له مثل حدوث تقلصات، فيأتي للمرأة الكثير من هذه الأعراض وجميعها تكون أعراض مشابهة لقدوم الدورة الشهرية، أو حدوث مغص في الرحم أو التهابات في الرحم.

وأضاف الدكتور الملا، أن أعراض سرطان المبيض فى مراحله المتقدمة تتمثل فى آلام حادة أسفل البطن حيث تشعر المرأة بألم حاد أسفل البطن، ويكون الألم مستمر ولا يزول سريعا، وكلما تقدم السرطان كلما زاد حدة هذا الألم، وحدوث انتفاخ ملحوظ في البطن، وكأن المرأة تكون في حملها في الشهور الأخيرة، وهذا الانتفاخ يختلف كثيرا عن انتفاخ الدورة الشهرية أو الأمراض الأخرى التي تسبب حدوث انتفاخ.

ونوه بأن حدوث اضطراب في المعدة نتيجة حدوث السرطان، من الأعراض أيضا، وقد يسبب هذا النوع من السرطان الإمساك الشديد أو الإسهال، وفي كلتا الحالات تكون هذه الأعراض ليست ملحوظة إلا بعد أن ينتشر المرض في الرحم ويصيب مناطق أخرى من الجسم.

وطالب الدكتور أحمد عاصم، من السيدات أن تهتم بصحتها جيدها وتزور الطبيب المختص للكشف والتعرف على المرض في بدايته قبل الانتشار وحدوث المضاعفات كثيرة.
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