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توك شو

أنيسة حسونة تكشف قصتها مع السرطان | شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:41 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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محمد حليم قنديل
قالت البرلمانية أنيسة حسونة، إن رحلة علاجها من مرض السرطان لم تكن سهلة ولكنها فى النهاية استطاعت التغلب عليه.

وأضافت "حسونة"، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون إى" الفضائية، أن مرحلة علاجها الأولى لم تكن ناجحة وعاد إليها المرض.

وتابعت، أن جميع العمليات التى قامت بها للعلاج من مرض السرطان كانت خارج مصر، ولكن اخر عملية جراحية كانت داخل مصر.

أشارت إلى أن، الطبيب الأجنبي قال لها فى رحلة علاجها إنه إذا عاد المرض إليها سوف يقوم بقتلها.

وأوضحت البرلمانية أنيسة حسونة، أنها فضلت أن تقوم بإجراء العملية الأخيرة الجراحية لكى تشفى من المرض داخل مصر، قائلة "حبيت أبقى وسط أهلى وأولادى وانا فى أوضة العمليات".
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