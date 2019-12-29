بعد توليه منصب وزير الدولة لشئون الإعلام | مكرم محمد أحمد يوجه رسالة لـ هيكل

مكرم محمد أحمد ، بخطاب إلى وزير الدولة للإعلام، بعث رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام،، بخطاب إلى وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل ، لتهنئته بمنصب وزير الدولة لشئون الإعلام.





وقال "مكرم"، في خطابه، "أتوجه إليكم بخالص التهنئة وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد لما فيه صالح مصرنا الحبيبة".





تابع "كما أتطلع إلي لقاء في القريب العاجل .. لمناقشة ما يتعلق بشان التنسيق في العمل ".





وأُعلن خلال التعديل الوزاري الجديد تولي أسامة هيكل منصب وزير الإعلام.





وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 ضمن حكومة عصام شرف.



