AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:56 م
الفنانة دنيا بطمة
الفنانة دنيا بطمة
Advertisements
رضوى حسام
ألقت السلطات المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة قبل أمس الجمعة، ومنعتها من السفر بعد أن صادرت هاتفها.

ويأتي هذا الاعتقال والتحقيقات على خلفية ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على "سناب شات" والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

أما بعيدا عن أزمة المطربة المغربية دنيا بطمة، تشتهر بطمة بأنها من أكثر الفنانات أناقة، فهي تتميز بإطلالاتها المختلفة ذات الذوق الرفيع.

وتحرص دنيا بطمة على إتباع أحدث صيحات الموضة والتنويع في إطلالتها فيما بين السواريه والكاجوال.

كما تعتبر بطمة من الفنانات اللاتي يفضلن الشعر الطويل، والماكياج الذي يرتكز على إبراز جمال العيون.

إليكِ أجمل إطلالات الفنانة دنيا بطمة...
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

شاهد | لحظة التحقيق مع مطربة شهيرة بسبب فضح وابتزاز الفنانين

عن طريق إنستجرام .. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

ترشيحاتنا

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

الميزانية لا تكفي .. هاشتاج تميم يتخلى عن شعبه يتصدر تويتر.. ومغردون: عميل

عودة الأبيض.. الزمالك يقتنص هدف التعادل أمام الأهلى فى قمة الشباب

جمال شعبان يكشف أسبابا صادمة للشعور بمرارة الفم

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

بدأت بـ كوبري وانتهت بـ وقفة على الكرة.. 3 أفعال أهلاوية استفزت الزمالك في 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور