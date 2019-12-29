بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة

ألقت السلطات المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة قبل أمس الجمعة، ومنعتها من السفر بعد أن صادرت هاتفها.



ويأتي هذا الاعتقال والتحقيقات على خلفية ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على "سناب شات" والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.



أما بعيدا عن أزمة المطربة المغربية دنيا بطمة، تشتهر بطمة بأنها من أكثر الفنانات أناقة، فهي تتميز بإطلالاتها المختلفة ذات الذوق الرفيع.



وتحرص دنيا بطمة على إتباع أحدث صيحات الموضة والتنويع في إطلالتها فيما بين السواريه والكاجوال.



كما تعتبر بطمة من الفنانات اللاتي يفضلن الشعر الطويل، والماكياج الذي يرتكز على إبراز جمال العيون.



إليكِ أجمل إطلالات الفنانة دنيا بطمة...