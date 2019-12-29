حملة "جنة" بالأزهر: المقارنة بين الأبناء تزيد مشاعر الغيرة والحقد.. فيديو

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف رسالة جديدة ضمن حملة "جنة" - التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال- حيث تتناول الرسالة خطورة تأثير المقارنة بين الأطفال على نفسيتهم.



وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة إنَّ كثيرًا من الآباء يقارنون بين أبنائهم، بعضهم البعض، أو بين آخرين بغرض تحفيزهم على النجاح والتفوق.



وأكد المهدي، أنَّ هذه المقارنات تزيد من الغيرة والحقد لأن ذلك يشعر الطفل أن هناك من هو أفضل منه، وأن هناك من يحظى بحب والديه أكثر منه، وبدلا من أن تحفز المقارنات الأطفال للتأسي بالشخص الذي يقارنون به يشعل ذلك مشاعر الغضب والحقد عندهم تجاه هذا الشخص.



وأوضح الدكتور المهدي خلال الفيديو الذي نشرته الحملة عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك أنَّ هذه المقارنات ظالمة لأنها تحصر النجاح أو التفوق في نمط واحد من أنواع الذكاء بينما الذكاءات متعددة، وكل طفل يتميز عن غيره بأحد هذه الأنواع وبالتالي لايمكن مقارنته بغيره.