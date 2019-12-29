أسطورة مانشستر يونايتد يحصل على جائزة أفضل مسيرة رياضية

حصد الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، جائزة أفضل مسيرة رياضية، اليوم الأحد.



وجاء ذلك ضمن النسخة الـ11 من حفل جوائز جلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.



وسطع نجم جيجز مع الشياطين الحمر، في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت قيادة المدرب التاريخي، السير أليكس فيرجسون.



ويعد مؤتمر دبي الدولي، من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية لإمارة دبي.

