نبيلة مكرم: الدولة تمكنت من محاربة الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قالت الدكتور نبيلة مكرم، وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال عام 2016، عن عدم عبور أي قارب هجرة غير شرعية من مصر.





ونوهت "نبيلة مكرم"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحياة" الفضائية، بأن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بمناسبة انتصار للدولة بكل وزاراتها وأجهزتها علي الهجرة غير الشرعية.





وأشارت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مراكب النجاة " تعد محافظة علي مستوى النجاح الذي حققته الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.



