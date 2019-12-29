تباين كبير .. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد، فقد سجل شراءً 14.58 جنيه، وبيعا 14.70 جنيه.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، الاحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 29-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى،وشهد سعر الصرف ثبات في جميع البنوك عدا بنك كريدي أجريكول الذي تراجع فيه السعر عن الصباح، وشهدت أيضا أسعار العملات الأخرى تباينا شديدا بين أسعار البيع والشراء عن قيمته صباح اليوم.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 29-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار والعملات الأجنبية:سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.سعر اليورو​سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.87 جنيه، وبيعا 17.99جنيه بارتفاع 13 قرشا للشراء فقط عن مستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​اما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فسجل شراءً 20.98 جنيه، وبيعا 21.04 جنيه بتراجع الشراء وارتفاع البيع.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الاحد، شراءً 16.40 جنيه، وبيعا 16.51 جنيه بارتفاع الشراء 12 قرشا.اقرأ أيضا :