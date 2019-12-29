محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة يزوران قرية تونس السياحية.. صور

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرية تونس السياحية الواقعة على بحيرة قارون.



يأتي ذلك على هامش الزيارة التي تقوم بها وزيرة الهجرة لمحافظة الفيوم لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وتفقد محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة ورشة صناعة خزف لأحد أبناء القرية، واستمعا لشرح واف عن مراحل صناعة الخزف، والتقيا بشاب سافر إلى فرنسا من خلال عمله في الفخار والخزف للترويج لهذا المنتج المصري المتميز، والذي يُصنع من الطين الأسواني الأسمر لكنه عاد لوطنه، مؤكدًا أنه: "لا بديل عن الوطن مصر، نسافر لنعمل ثم نعود لأحضانها".



والتقى محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة السيدة "إيفلين بوريه" السويسرية الجنسية، التي تقيم في مصر منذ عمر العشرين عامًا، وأقامت صناعة حرفة الخزف ونقلتها لشباب وفتيات القرية، حيث أكدت أن مصر جمالها وجوها ليس له مثيل.



وفي ختام زيارة القرية، أهدى عدد من الشباب قطعة من أحد منتجات الخزف المصنوعة يدويًا إلى وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم.