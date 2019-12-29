AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لحالات انسداد شرايين الساق.. القسطرة العلاجية الطرفية الحل الأفضل للمريض

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن القسطرة العلاجية الطرفية تستخدم في حالات انسداد شرايين الساق بسبب تصلب الشرايين وقلة تدفق الدم للأطراف ووقف موت الأنسجة في المراحل المتقدمة “الغرغرينا”.

وأوضح أن القسطرة الطرفية تتم تحت التخدير الموضعي؛ ثم يتم الدفع بانبوب القسطرة في المكان الذي ستتم فيه العملية وتكون متصلة بكاميرا تظهر فيها الشرايين، يكون أنبوب القسطرة بلاستيكي ضيق ويتم نفخه بواسطة بالون لإبقاء الشريان مفتوحا؛ وفي بعض الأحيان يتم استخدام الدعامة المعدنية بجانب القسطرة لضمان بقاء الشرايين مفتوحة واستمرار تدفق الدم إلى الأطراف.

وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أنه بعد الانتهاء من العملية يتم سحب الأنبوب ولا يشعر المريض بأى ألم ويقوم الطبيب بالضغط على موقع الدخول في القدم لمدة 10 دقائق لتجنب نزيف الشريان ويمكن للمريض بعدها الانتقال لغرفة للراحة، ويتم النصح بارتداء الأربطة الضاغطة وتقليل الحركة نسبيًا لمنع حدوث التجمع الدموي ولا يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة.

أضاف أن مميزات القسطرة العلاجية ترجع إلى أنها تتم بدون مخدر ولا تسبب ألم، ولا يوجد بها مخاطر فقدان الدم التي تحتوي عليها العمليات الجراحية، ولا يوجد ما يمنع المريض من استخدام القسطرة إلا وجود ضعف الكلى أو حساسية مفرطة لصبغه الشرايين، كما يمكن إجراء القسطرة بدرجة عالية من الأمان حتى مع وجود أمراض القلب والرئتين والكبد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالجراحة.. طرق للتعامل مع انسداد شرايين القدم نهائيا

أعراض غير متوقعة لأمراض الأوعية الدموية.. أغربها تساقط شعر الساق

السكري أبرزها.. أمراض خطيرة تزيد من الاصابة بـ تصلب الشرايين

في 30 دقيقة.. علاج دوالي الساقين بدون أدوية

ارتاح من ألم القدم.. اكتشف أعراض الدوالي وأشهر طرق علاجها.. ونوع غريب من الطماطم يعالجها نهائيا .. وعادات يومية تخلصك من الوجع

تغير لون وملمس الجلد.. 4 أعراض تدل على إصابة الرجل بـ انسداد الشرايين

ترشيحاتنا

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

بشكل مفاجئ.. السلطات السودانية تغلق شوارع وسط الخرطوم

بـ ملابس حمراء | ظهور نادر للفنانة نادية لطفي | شاهد

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة

كلاكيت رابع مرة.. وقفة رمضان تشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟