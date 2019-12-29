لحالات انسداد شرايين الساق.. القسطرة العلاجية الطرفية الحل الأفضل للمريض

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن القسطرة العلاجية الطرفية تستخدم في حالات انسداد شرايين الساق بسبب تصلب الشرايين وقلة تدفق الدم للأطراف ووقف موت الأنسجة في المراحل المتقدمة “الغرغرينا”.



وأوضح أن القسطرة الطرفية تتم تحت التخدير الموضعي؛ ثم يتم الدفع بانبوب القسطرة في المكان الذي ستتم فيه العملية وتكون متصلة بكاميرا تظهر فيها الشرايين، يكون أنبوب القسطرة بلاستيكي ضيق ويتم نفخه بواسطة بالون لإبقاء الشريان مفتوحا؛ وفي بعض الأحيان يتم استخدام الدعامة المعدنية بجانب القسطرة لضمان بقاء الشرايين مفتوحة واستمرار تدفق الدم إلى الأطراف.



وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أنه بعد الانتهاء من العملية يتم سحب الأنبوب ولا يشعر المريض بأى ألم ويقوم الطبيب بالضغط على موقع الدخول في القدم لمدة 10 دقائق لتجنب نزيف الشريان ويمكن للمريض بعدها الانتقال لغرفة للراحة، ويتم النصح بارتداء الأربطة الضاغطة وتقليل الحركة نسبيًا لمنع حدوث التجمع الدموي ولا يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة.



أضاف أن مميزات القسطرة العلاجية ترجع إلى أنها تتم بدون مخدر ولا تسبب ألم، ولا يوجد بها مخاطر فقدان الدم التي تحتوي عليها العمليات الجراحية، ولا يوجد ما يمنع المريض من استخدام القسطرة إلا وجود ضعف الكلى أو حساسية مفرطة لصبغه الشرايين، كما يمكن إجراء القسطرة بدرجة عالية من الأمان حتى مع وجود أمراض القلب والرئتين والكبد.