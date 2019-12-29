رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم مركز الأنشطة الطلابية التابع للجامعة.
بالأسماء.. جامعة أسيوط تكرم الطلاب المثاليين وأبطال الشطرنج
يأتي ذلك في اطار استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال أسبوع الفتيات الخامس على مستوى الجامعات المصرية والذي ستنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٢٤ يناير المقبل وحتى ٢٩ يناير بمشاركة ما يقرب من 3500 طالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة .
وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية وأعمال الصيانة للملاعب، مشددا على ضرورة إبراز جامعة الفيوم بالشكل اللائق من خلال الاهتمام بالتشجير وأراضي الملاعب وأعمدة الانارة والخدمات الرياضية المختلفة .
رئيس جامعة المنوفية: نؤمن مقار لجان الامتحانات وسنطبق القانون في حالات الغش
بالأسماء.. جامعة أسيوط تكرم الطلاب المثاليين وأبطال الشطرنج
يأتي ذلك في اطار استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال أسبوع الفتيات الخامس على مستوى الجامعات المصرية والذي ستنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٢٤ يناير المقبل وحتى ٢٩ يناير بمشاركة ما يقرب من 3500 طالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة .
وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية وأعمال الصيانة للملاعب، مشددا على ضرورة إبراز جامعة الفيوم بالشكل اللائق من خلال الاهتمام بالتشجير وأراضي الملاعب وأعمدة الانارة والخدمات الرياضية المختلفة .
رئيس جامعة المنوفية: نؤمن مقار لجان الامتحانات وسنطبق القانون في حالات الغش