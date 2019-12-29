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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:54 م
الاستعدادات لأسبوع
الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم مركز الأنشطة الطلابية التابع للجامعة.
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يأتي ذلك في اطار استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال أسبوع الفتيات الخامس على مستوى الجامعات المصرية والذي ستنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٢٤ يناير المقبل وحتى ٢٩ يناير بمشاركة ما يقرب من 3500 طالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة .

وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية وأعمال الصيانة للملاعب، مشددا على ضرورة إبراز جامعة الفيوم بالشكل اللائق من خلال الاهتمام بالتشجير وأراضي الملاعب وأعمدة الانارة والخدمات الرياضية المختلفة .
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رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر
رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاستعدادات لأسبوع فتيات جامعات مصر
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