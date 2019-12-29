سليمان جودة: أنصار القذافي يرفضون التدخل التركي في أراضي ليبيا.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي سليمان جودة ، عن حالة استنفار من الليبيين، خاصة أنصار العقيد الراحل معمر القذافي، ضد التدخل التركي في بلادهم، ويرون أن الغزو التركي لبلادهم يجب ألا يتم مهما كان.



وأضاف جودة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي محاولة تركية للاقتراب من الأراضي اليبية يجب وأدها.



وتابع أنه لا بد من وجود سند عربي حقيقي لليبيا ، لأن تركيا في مواجهة العرب وليس ليبيا فحسب، على غرار وقوف دول اوروبا مع قبرص واليونان.



وأكد سليمان جودة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يجب أن يحظى بدعم عربي لمجابهة المحاولات التركية للتواجد في طرابلس.