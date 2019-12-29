AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سليمان جودة: أنصار القذافي يرفضون التدخل التركي في أراضي ليبيا.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:51 م
الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفي سليمان جودة ، عن حالة استنفار من الليبيين، خاصة أنصار العقيد الراحل معمر القذافي، ضد التدخل التركي في بلادهم، ويرون أن الغزو التركي لبلادهم يجب ألا يتم مهما كان.

وأضاف جودة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي محاولة تركية للاقتراب من الأراضي اليبية يجب وأدها.

وتابع أنه لا بد من وجود سند عربي حقيقي لليبيا ، لأن تركيا في مواجهة العرب وليس ليبيا فحسب، على غرار وقوف دول اوروبا مع قبرص واليونان.

وأكد سليمان جودة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يجب أن يحظى بدعم عربي لمجابهة المحاولات التركية للتواجد في طرابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

شكوى أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب بمساءلة قطر وتركيا

أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية

مصر تعرقل أحلامه.. سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يفتح النار على أردوغان

غاز المتوسط كلمة السر.. دراسة إسرائيلية: لهذه الأسباب تتمسك تركيا باتفاقها مع حكومة السراج

الرئاسة التركية تحذر المشير خليفة حفتر وتطالب بوقف الهجمات

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يرتدي حُليًا بـ 12 مليون جنيه في مؤتمر رياضي بدبي| شاهد

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

هجوم كاسح.. الأهلى يتقدم على الزمالك مبكرا بقمة الشباب

جنش الزمالك يساند سعد سمير | شاهد

سهر الصايغ ترثي والدها: إلى اللقاء في الجنة إن شاء الله

هاني الناظر يكشف حقيقة علاج جلد الوزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور