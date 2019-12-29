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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:56 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم بمرافقة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم والدكتور ابراهيم إلياس وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب وذلك للتأكد من حسن سير عملية الامتحانات .

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وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن الجامعة توفر كافة الظروف الملائمة لعملية الامتحانات كي تسير على النحو الأفضل من خلال توافر أوراق الامتحانات والأسئلة في الوقت المحدد وتوفير طاقم طبي

وأضاف انه تم توفير لجان خاصة للطلاب ذوي الاعاقة. 

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد الامتحانات حرصا على وقت الطالب ووقت زملائه وعدم تعرض أي منهم للعقوبات التي تنص عليها لوائح الجامعة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الجامعة .

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وقال رئيس جامعة الفيوم انه لاتوجد اى حالات غش داخل اللجان ، وان جميع الطلاب ملتزمون بأداء الامتحانات ، وحرصهم على التفوق والنجاح .

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحقوق ودار العلوم
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