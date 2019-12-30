ذوو الهمم.. ضحك ولعب وفرحة من القلب في المتحف المصري الكبير.. فيديو

رغم ظروفهم التي لا ذنب لهم فيها، إلا أن الله حباهم بمواهب وبراءة تجعلهم يدخلون القلب بدون إستئذان..إنهم أصحاب القدرات الخاصة الذين أصبحوا يسمون ذوي الهمم وهو التوجه الذي تدعمه القيادة السياسية وتتخذه الدولة ومؤسساتهم وبدأته منذ فترة، وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن من كانوا يسمون سابقا بذوي الإعاقة.





والمتحف المصري الكبير من أبرز المؤسسات التي غيرت مفهوم التعامل مع ذوي القدرات، وهو ما ظهر واضحا في آخر الفعاليات التي تمت في المتحف، وهي إحتفالية تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم رسم أكبر لوحة موزاييك بأكواب القهوة لقناع الملك توت عنخ أمون.





وقد حرص المتحف علي مشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، ولم تكن مجرد مشاركة رمزية بل فاعلة وقوية، حيث كانوا أصحاب اللمسة الأخيرة في اللوحة، ووضعوا بأيديهم أخر أكواب لتكمل ويظهر عليها قناع الملك توت،كما أن الحدث جاء فرصة لإبراز مواهبهم والتعبير عنها بكل براءة.





حيث تسبب هؤلاء الأطفال ذوي الهمم في حالة من السعادة والفرح لكل الحاضرين للا حتفالية ، خاصة بعد أن أدى بعضهم مجموعة لبعض الأغاني الوطنية فى حب مصر،وهو ما قوبل بحماس كبير من الحضور الذي صفقوا طويلا لهم،خاصة أن ذلك يتسق مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصرى الكبير بالتعامل مع هؤلاء كأسوياء تماما.



