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بين الناس

نفسي أمشي على رجلي تاني .. منى تناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة منى أحمد محمد سباق ، البالغة من العمر 30 عاما، وتقيم في حى المعصرة بحلوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، إجراء عملية جراحية في العمود الفقرى والساقين.

وتقول فى رسالتها : تعرضت للسقوط من الطابق الخامس في صغري، مما جعلنى طريحة الفراش، ومررت برحلة مرهقة من البحث عن علاج في مستشفيات حكومية دون جدوى، وقال الأطباء، إن حالتى تتطلب إجراء عملية جراحية في العمود الفقرى والساقين، تكلفتها ٣٠ ألف جنيه.
وتضيف : والدى توفى وأعيش مع أمى وأشقائى دون دخل سوى معاش تضامن لوالدتي قدره ٣٠٠ جنيه، ولا يمكننى إجراء العملية بسبب ظروفنا المالية الصعبة، وأناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة تبنى حالتى لإجراء العملية .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٤٧٠٨٥٥٤٦

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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