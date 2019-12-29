الانتاح الحيواني المتكامل.. الفلاحين: السيسي كل يوم يثبت إصراره على التنمية الشاملة بهذا المشروع.. والزراعيين: توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم ..وواصل: متوفر فيه جميع عناصر النجاح

المنتجين الزراعيين :

الانتاج الحيواني المتكامل متوفر فيه جميع عناصر نجاح المشروع

الزراعيين :

توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم بعد مشروع الانتاج الحيواني المتكامل

الفلاحين :