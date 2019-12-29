الانتاح الحيواني المتكامل.. الفلاحين: السيسي كل يوم يثبت إصراره على التنمية الشاملة بهذا المشروع.. والزراعيين: توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم ..وواصل: متوفر فيه جميع عناصر النجاح

المنتجين الزراعيين :
الانتاج الحيواني المتكامل متوفر فيه جميع عناصر نجاح المشروع
الزراعيين :
الزراعيين :
توقعات بإنخفاض أسعار اللحوم بعد مشروع الانتاج الحيواني المتكامل
الفلاحين :
الفلاحين :
الرئيس السيسي كل يوم يثبت إصراره علي التنمية الشاملة
ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى.
وفي هذا الصدد ، تم رصد التقرير التالي لاستطلاع أهمية مشروع الانتاج الحيواني المتكامل ونتائجه علي أسعار اللحوم .
أكد فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفيد صغار المربين للمواشى .
وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هذا المشروع تتوافر فيه جميع عناصر نجاح أى مشروع فتوجد آلية تحكم إدارة المشروع ، وأيضًا مظلة لتأمين المربين وتوفير الأعلاف ، فضلًا عن تسويق المنتج.
وأوضح "نقيب المنتجين الزراعيين" أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل وفر أماكن بحثية للبحث فيه مما يفيد المربين فى تحسين سلالات المواشى ، مع زيادة الإنتاج .
وقال إننا نؤيد وبشدة ميكنة أى قطاع خاصًة ما يفيد الفلاحين والمزارعين ومربي الدواجن والمواشى .
أما عن ارتفاع أو إنخفاض أسعار اللحوم ، نوه فريد واصل إلى أنها ليست لها علاقة بالمشروعات ، وإنما علاقتها بقانون العرض والطلب فقط .
وعلي سياق آخر ، قال الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين ، إن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل سيجنى ثماره الشعب المصري خلال الأيام المقبلة ، وكذلك مربي المواشى .
وأكد "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن أسعار اللحوم خلال العام الماضى شهدت انخفاضًا لم تشهده من قبل نتيجة المشروعات القومية الحقيقية التى ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن مشروع الإنتاج الحيوالنى المتكامل يرتبط أيضا بإنتاج الألبان وألبان الأطفال والجلود مما سيؤدى إلى انعاش بعض الصناعات الأخرى وليس اللحوم فقط .
وأكد أن مشروع الانتاج الحيوانى المتكامل سيؤدى بالطبع إلى انخفاض أسعار اللحوم نظرًا لزيادة كميتها ، لإن اللحوم تخضع لقانون العرض والطلب .
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر إلى نهضة زراعية حديثة لم تشهدها البلاد من قبل .
فيما قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، معلقا علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل ان الرئيس يثبت كل يوم اصراره علي تنمية مصر في جميع المجالات ، لافتا إلي أن المجمع الحيواني المتكامل الذي افتتحه الرئيس اليوم يؤكد ذلك.
واضاف ابوصدام ، أن مجمع الفيوم المتكامل يهدف الي النهوض بالثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الاخري بجودة عالية ، كما يساهم هذا المشروع في خفض أسعارها ويساهم في تحقيق التكامل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي..
وأشار عبدالرحمن، إلى ان المشروع المتكامل يضم تربية للمواشي بانواعها المختلفة ومصنعا للاعلاف المركزة ومجازر آلية حديثة ومصانع لمختلف منتجات الألبان ومصنع لاعادة تدوير المخلفات بما يعظم الاستفاده ومعملا لمراقبة الجوده لانتاج منتج صحي وأمن ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.
واوضح ابوصدام ، أن مثل هذه المشاريع القومية العملاقة تبعث الامل في نفوس المجتمع المصري، وتؤكد أن المستقبل سيكون افضل بإذن الله وان العمل والانتاج هما سمة الايام القادمة.
ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى.
وفي هذا الصدد ، تم رصد التقرير التالي لاستطلاع أهمية مشروع الانتاج الحيواني المتكامل ونتائجه علي أسعار اللحوم .
أكد فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفيد صغار المربين للمواشى .
وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هذا المشروع تتوافر فيه جميع عناصر نجاح أى مشروع فتوجد آلية تحكم إدارة المشروع ، وأيضًا مظلة لتأمين المربين وتوفير الأعلاف ، فضلًا عن تسويق المنتج.
وأوضح "نقيب المنتجين الزراعيين" أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل وفر أماكن بحثية للبحث فيه مما يفيد المربين فى تحسين سلالات المواشى ، مع زيادة الإنتاج .
وقال إننا نؤيد وبشدة ميكنة أى قطاع خاصًة ما يفيد الفلاحين والمزارعين ومربي الدواجن والمواشى .
أما عن ارتفاع أو إنخفاض أسعار اللحوم ، نوه فريد واصل إلى أنها ليست لها علاقة بالمشروعات ، وإنما علاقتها بقانون العرض والطلب فقط .
وعلي سياق آخر ، قال الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين ، إن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل سيجنى ثماره الشعب المصري خلال الأيام المقبلة ، وكذلك مربي المواشى .
وأكد "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن أسعار اللحوم خلال العام الماضى شهدت انخفاضًا لم تشهده من قبل نتيجة المشروعات القومية الحقيقية التى ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "نقيب الزراعيين" إلى أن مشروع الإنتاج الحيوالنى المتكامل يرتبط أيضا بإنتاج الألبان وألبان الأطفال والجلود مما سيؤدى إلى انعاش بعض الصناعات الأخرى وليس اللحوم فقط .
وأكد أن مشروع الانتاج الحيوانى المتكامل سيؤدى بالطبع إلى انخفاض أسعار اللحوم نظرًا لزيادة كميتها ، لإن اللحوم تخضع لقانون العرض والطلب .
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر إلى نهضة زراعية حديثة لم تشهدها البلاد من قبل .
فيما قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، معلقا علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل ان الرئيس يثبت كل يوم اصراره علي تنمية مصر في جميع المجالات ، لافتا إلي أن المجمع الحيواني المتكامل الذي افتتحه الرئيس اليوم يؤكد ذلك.
واضاف ابوصدام ، أن مجمع الفيوم المتكامل يهدف الي النهوض بالثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الاخري بجودة عالية ، كما يساهم هذا المشروع في خفض أسعارها ويساهم في تحقيق التكامل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي..
وأشار عبدالرحمن، إلى ان المشروع المتكامل يضم تربية للمواشي بانواعها المختلفة ومصنعا للاعلاف المركزة ومجازر آلية حديثة ومصانع لمختلف منتجات الألبان ومصنع لاعادة تدوير المخلفات بما يعظم الاستفاده ومعملا لمراقبة الجوده لانتاج منتج صحي وأمن ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.
واوضح ابوصدام ، أن مثل هذه المشاريع القومية العملاقة تبعث الامل في نفوس المجتمع المصري، وتؤكد أن المستقبل سيكون افضل بإذن الله وان العمل والانتاج هما سمة الايام القادمة.